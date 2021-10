CEO da Latam Brasil diz não ter pressa em sair da recuperação judicial

| Foto: Divulgação





Brasil - O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, diz que a empresa só deixará o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos quando obtiver um plano que traga a liquidez necessária para a aérea ser agressiva no mercado.

A Justiça de Nova York concordou na quinta-feira (28) com a extensão até 26 de novembro do prazo de exclusividade para a Latam apresentar o plano de reestruturação no Chapter 11, como é conhecida a lei de recuperação judicial americana.

No prazo de exclusividade, a Latam pode negociar com os credores sem que terceiros façam propostas para cobrir os termos do plano de reestruturação. “Não tenho pressa. Eu quero sair bem, não quero sair rápido”, disse Cadier, em entrevista.

Foi a quinta vez que a Latam pediu o adiamento do prazo. “Apresentar o plano até o dia 26 interessa aos credores, aos potenciais investidores e à companhia. Mas, se não for um plano interessante o suficiente para a Latam, podemos continuar em Chapter 11. Algumas companhias, como American Airlines e Delta, ficaram três anos em Chapter 11. Apesar de não ser agradável, sair rápido e mal não é um bom negócio.”

Com informações do Metrópoles

