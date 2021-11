Crianças pulam de vão de prédio de 22 andares; veja vídeo

Quem mais comete riscos é o menino de blusa roxa e calça preta. | Foto: Divulgação

Imagens impressionantes foram registradas na China. Duas crianças pulam em um vão de um prédio de 22 andares na cidade de Xianning. O vídeo foi feito em 24 de outubro. Funcionários do condomínio acabam resgatando os garotos. As informações são do site Eminetra.

A coragem das crianças foi exibida nas redes sociais, que não demonstram medo algum do perigo.

Quem mais comete riscos é o menino de blusa roxa e calça preta. Ele sobe, desce e pula seguidas vezes de um lado para o outro, enquanto incentiva o colega, que aparenta ser mais novo, a fazer o mesmo.





Resgate

A autora das imagens disse que passou mal ao ver o risco que as crianças corriam e ligou, imediatamente, para um resgate.

Segundo o South China Morning Post, os garotos tiveram acesso ao terraço após quebrarem a fechadura da porta.

Após serem resgatados, as crianças foram duramente repreendidas tanto pelos seguranças quanto pelos pais.

*Com informações do Correio da Bahia

Leia mais:

Cerca de 100 nações apoiam promessa de reduzir emissões de metano



Homem esfaqueia 17 pessoas e incendeia metrô em Tóquio