Jovens sofrem grave acidente de carro em Minas Gerais

Juiz de Fora - Um grave acidente na madrugada da última terça – feira (02), vitimou dois jovens. Uma moça de 21anos e um rapaz de 22 anos, na av. Brasil, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eles perderam o controle do carro e atingiram uma árvore.

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança e mostra o carro perdendo o controle e saindo da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h56, para atender uma ocorrência no bairro Ladeira.

O carro, um Volkswagen Voyage preto, teria perdido o controle após passar no desnível do cruzamento da avenida com a ponte do Ladeira e acabou rodando na via.

No carro estavam cinco pessoas, deixando, além dos dois jovens mortos, um outro rapaz de 18 anos gravemente ferido, com diversos traumas pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista de 21 anos e um adolescente de 17, que também estava no veículo, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais da cidade.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e fez o isolamento da área para realizar a perícia no local.





Estavam no bar

De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos integrantes do grupo contou que ele e os demais jovens estavam em um bar. Ao sair do estabelecimento, o motorista teria passado a dirigir em alta velocidade, perdendo o controle do carro. Não foi identificado se o condutor tinha sintomas de embriaguez, já que foi sedado, após o atendimento médico.

