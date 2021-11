Por conta da Covid-19, parada LGBTQI+ não vai para as ruas em 2022

A decisão vai contra a ideia inicial da organização, que havia afirmado que faria parada em estádio apenas em março de 2021 | Foto: Divulgação

Apesar da vacinação e das internações terem caído, a pandemia da Covid ainda gera medo. Até mesmo para o ano de 2022, em que possivelmente as coisas estão melhores ainda.

Um dos principais eventos do orgulho LGBTQI+ no mundo, o Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras anunciou que não voltará para as ruas ano que vem.

A decisão vai contra a ideia inicial da organização, que havia afirmado que faria parada em estádio apenas em março de 2021.

Em comunicado, foi dito que a mudança do local é feita devido à incerteza que a pandemia ainda gera mesmo com a vacinação. O texto cita, inclusive, medo de novas quarentenas. Assim, a agenda de 5 de março do ano que vem marcará o estádio Sydney Cricket Gard e não, a famosa Oxford Street, em Londres.

A prefeitura de Sidney classificou a decisão de sensata, pois no estádio as pessoas sentadas podem manter distanciamento social.

O Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras é um festival com diversas atividades em vários pontos da cidade. Em 2022, será realizada a 44ª edição da marcha.

A promessa da organização é voltar para a rua em 2023, quando o evento será a Parada Mundial, realizada a cada dois anos em uma diferente cidade do mundo.

A postura acerca da pandemia muda em cada país. Neste sábado 6, por exemplo, Buenos Aires fez a 30ª edição da Parada da Diversidade.

Em novembro, Montevidéu desafiou o governo e, mesmo com proibição, ocupou as ruas. Nem em 2020 a cidade ficou sem o evento.

No Brasil, de forma geral, há dois anos as paradas não são feitas. Exceção será marcha de Cidade Tiradentes, bairro de São Paulo, que será realizada em 21 de novembro.

*Com informações do Guia Gay São Paulo

