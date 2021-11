Mulher tem perna dilacerada ao ser atacada por cachorros; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Uma mulher de 35 anos viveu momentos de terror na manhã do último dia 6 deste mês, ao ser atacada por dois cachorros da raça American Bully, em Alexânia, munícipio goiano no Entorno do Distrito Federal.

A técnica em informática Ana Lúcia Faria Freire teve pernas e braços dilacerados enquanto era mordida pelos animais. A cena foi registrada por câmeras de segurança da região.

Ana estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelos cães, de apenas 9 meses, soltos na rua sem coleira e sem focinheira. Ao se aproximar da mulher, os animais primeiro a cheiram e, em seguida, iniciaram o ataque. As sessões de mordidas duraram cerca de 2 minutos.

| Foto: Divulgação

O dono dos cães, de 28 anos e pessoas que moram na região tentaram ajudar a vítima, mas, por diversas vezes, os cachorros voltaram a morder Ana Lúcia. Após o ataque, a vítima deu entrada no hospital, onde segue internada sem previsão de alta, com diversas lesões.

Aos policias militares que atenderam a ocorrência, o proprietário dos animais informou que tem costume de andar com eles pela manhã e que seus cachorros são dóceis.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Goiás (PCGO). Ao Metrópoles, a delegada Silzane Bicalho informou que o dono do cães já foi ouvido. “Disse que era manso e foi um acidente. Ele responderá por lesão corporal culposa e omissão na guarda de animal feroz”, disse a investigadora.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

*Com informações do Metrópoles

