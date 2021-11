Vídeo: morador filma série de raios no céu de Caldas Novas; veja

| Foto: Reprodução

CALDAS NOVAS (GO) - O momento em que uma série de raios cortou o céu de Caldas Novas (GO) foi registrado por um videomaker pelo fotógrafo e videomaker G-angeluz Santos Andrade, durante uma tempestade na cidade turística.

O profissional é morador da cidade, registrou a chuva de raios, que teve duração de 10 minutos no município. As imagens impressionam por parecer que não era real e sim uma montagem.

De acordo com o videomaker, a quantidade de raios era impressionante e, caso ele não tivesse feito o registro, as pessoas diriam que o relato é mentiroso. Para ele, a chuva de raios pode ser considerada como um evento.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





As imagens foram registradas no domingo (7), às 19h30, com um drone do profissional na praça da cidade. G-angeluz afirmou ainda que mesmo com a quantidade de raios que registrou, e da ventania na cidade, quase não choveu no município.

O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), informou que há possibilidade que as descargas elétricas registradas em Caldas Novas, possam acontecer mesmo sem chuva, como foi o caso.

