Mulher revela que ama ter casos com homens casados: "É excitante"

Amy Kupps, uma modelo do site de conteúdo adulto Only Fans, viralizou recentemente após compartilhar quais são seus planos futuros para se relacionar com pessoas.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Mirror UK, Amy, que já teve a mesma experiência no passado, explicou que tem objetivo de manter relacionamentos somente com homens casados e que este é um requisito fundamental.

Sobre a ideia de se relacionar com homens comprometidos, Kupps contou que: “Os homens casados estão procurando preencher um vazio que não estão recebendo de seu atual parceiro e isso é excitante para mim”, finalizou.

Diante de seu relato, que traz uma evidente divisão de opiniões na Internet, a modelo de 32 anos revelou que não se importa de “separar uma família”.

Sobre as experiências com homens casados, Amy esclareceu que ama a ideia de ser uma fantasia sexual deles. “Além disso, se eles já são casados, não há nenhuma dessas coisas chatas que vem junto com isso. Fui casada; Não quero discutir o pagamento de contas ou de quem é a vez de tirar as lixeiras”, disse.

Por fim, além de reforçar que não orienta ninguém a trair seu companheiro, Kupps reforçou que tem alguns limites sobre os homens casados e que não ficaria, por exemplo, com o esposo de um amigo ou amiga.

