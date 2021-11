VÍDEO: Vestido de grávida pega fogo durante chá de revelação

O chá de revelação foi realizado no último dia 31 de outubro | Foto: Reprodução

GOIANÉSIA (GO) - A grávida Ana Cláudia Gomes da Silva, de 34 anos, levou um susto durante o chá revelação do seu bebê, em Goianésia, interior de Goiás. Tudo porque o vestido que ela usava pegou fogo e as imagens, divulgadas em redes sociais, viralizaram. Apesar do momento de desespero, ninguém ficou ferido.

O chá de revelação foi realizado no último dia 31 de outubro, mas apenas nessa semana o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver quando a gestante acendeu um bastão que expelia fumaça, pelo qual a cor revelaria o sexo do primeiro filho dela.

Ao ver a cor azul, veio a confirmação de que ela esperava um menino. A gestante se emocionou e começou a pular e abraçar os familiares. Foi nesse momento que o vestido dela acabou atingido por faíscas e pegou fogo.

As pessoas presentes agiram rapidamente e, felizmente, apagaram as chamas. Mesmo com o susto, Ana Claúdia e os parentes escaparam ilesos.

Veja o vídeo do momento:

