Jovem é "possuído" por demônio enquanto jogava Free Fire; veja vídeo

Os pais de um jovem, que não teve o nome revelado, afirmam que o jogo free fire é "coisa" do capeta. É que o filho do casal teve que ser amarrado nos pés e mãos, após passar horas no game e começar a falar com voz estranha e dando ataques. Eles acreditam que o garoto foi possuído por espíritos malignos. O caso aconteceu em Honduras.

Um vídeo do acontecimento foi registrado por populares e viralizou nas redes sociais.

Ainda de acordo com a família do jovem, esta não é a primeira vez que ele é possuído por espíritos, depois de jogar free fire por diversas horas.

E você? O que acha? Espíritos ou problemas psicológicos? Dê sua opinião.

Veja o vídeo

