Conhece alguém homofóbico? Ele pode ser gay

MANAUS (AM) - A palavra homofobia, de origem grega, é formada pelas terminologias “homo”, que se refere aos iguais, e “fobia”, que é o medo ou aversão a alguém. A prática, que violenta milhares de pessoas da comunidade LGBTQIA+ diariamente por todo o mundo, pode ter a sua causa relacionada a vários fatores, entre elas, a repressão dos próprios desejos, como conta a psicóloga Ariane Batista Nunes.

“Evidentemente, nem todos os homofóbicos são homossexuais. Você pode ter antipatia ou ódio contra pessoas diferentes de você por diversas razões: educação, crenças de qualquer tipo ou medo. Contudo, essa aversão também pode ser produzida pela repressão de certas pessoas de seus próprios desejos, como diria Freud”, explica a psicóloga.

Conforme Nunes, não necessariamente um indivíduo homofóbico pode ser identificado como um homossexual, ao mesmo tempo, é possível que algumas pessoas homofóbicas possam ter um histórico familiar repressivo, e isso acabou desencadeado a raiva ou ódio direcionado a outra pessoa homossexual.

" Nem todos os homofóbicos são homossexuais, mas é possível que em alguns casos haja alguma relação, como se deduz de várias investigações científicas ou, pelo menos, de algumas declarações de pessoas que reconheceram o vínculo. Talvez as pessoas que praticam a homofobia tenham vivido em ambientes muito controladores e estejam lutando contra uma parte de si mesmos " , conta a psicóloga.

Violência contra homossexuais

A luta LGBTQIA+ pela conquista de direitos reconhecidos é longa. Por muitos anos, não seguir o padrão heterossexual chegou a ser definido pela ciência como uma doença. Até que, no dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada uma patologia pela Organização Mundial da Saúde (ONU).

Após 30 anos desse marco histórico a comunidade LGBTQIA+ adquiriu muitos progressos em relação ao ganho de direitos civis pelo mundo. Porém, o caminho para o direito pleno ainda é longo, pois as práticas de homofobia ainda são constantes, principalmente no Brasil.

Essa agressão às pessoas que fazem parte desses grupos pode ser praticada desde de xingamentos até a atos de violência física, como conta a psicóloga Ariane Batista Nunes.

“A homofobia é a repulsa ou aversão aos homossexuais. O preconceito em muitas sociedades impede que gays possam exercer livremente a sua cidadania ou viver em segurança. Alvo de discriminação, são constantemente ameaçados com insultos ou agressões físicas que muitas vezes levam à morte”, diz Nunes.

Conforme mostram os dados do Observatório de Mortes Violentas LGBTQIA+ realizada pelos grupos Acontece Arte e Política LGBTQIA+ e Grupo Gay da Bahia (GGB), no Brasil, já foram mortas 5 mil pessoas dessa população durante 20 anos, em razão da homofobia. Em relação ao ano de 2020, o levantamento mostra um dado alarmante: cerca de 237 pessoas LGBTQIA+ foram vítimas de homicídio por causa de sua orientação sexual ou por sua identidade.

Já no Amazonas, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram registrados 22,3 mil crimes contra a população LGBTQIA+ no Amazonas, entre março de 2020 até março de 2021.

