Veja o momento que calçada cai e deixa mais de 30 feridos em Joinville

Mais de 30 pessoas ficaram feridas após uma calçada desabar em um rio logo durante uma apresentação de Natal em Joinville, em Santa Catarina, na noite de segunda-feira (22). A Prefeitura da cidade afirmou que não teve vítimas graves no acidente.

De acordo com o Hospital Infantil do município, 11 crianças foram recebidas na unidade de saúde, todas com escoriações leves. Elas foram atendidas e estão bem, segundo a instituição.

Conforme a Prefeitura, 19 adultos foram atendidos no Hospital Municipal São José de Joinville.

"Todos as pessoas que precisaram de atendimento foram socorridas e estão sendo assistidas em unidades de saúde da cidade", afirmou a prefeitura em nota.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram deslocados 16 profissionais, três ambulâncias e três carros de apoio para a ocorrência. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil também foram deslocados ao local. Apesar do acidente, o evento continuou.

Veja o vídeo do momento que a calçada caiu

