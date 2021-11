Após traição, homem registra boletim de ocorrência contra a esposa

O caso aconteceu no interior do Mato Grosso | Foto: Divulgação

Cáceres (MT) - Suportar uma traição não é para qualquer um e, muito menos, admiti-la de peito aberto. O ato exige coragem. Sobretudo, pelo escárnio social com que o tema é tratado por muita gente, mas um homem contrariou esse comportamento e contou o caso até para a polícia.

Em Cáceres, no Mato Grosso, um homem, revoltado com a traição da companheira, procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência contra a mulher.

No documento, ele afirmou ser um “corno dos grandes” e utiliza uma linguagem inusitada para descrever o calvário recheado de traições que se tornou seu relacionamento. As puladas de cerca teriam acontecido até mesmo “na rua”. Ele afirma, ainda, que uma bicicleta, dada por ele à sua ex-companheira foi utilizada como meio de transporte para os encontros infiéis da mulher.

Relato

As palavras registradas no documento foram as mesmas ditas pelo homem, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. O próprio depoente pediu que os trechos fossem preservados e assinou o documento, mas que a linguagem não é típica de um procedimento policial padrão.

O homem chegou a ser convocado para saber se tinha interesse, realmente, de registrar o documento e o policial que o colheu poderá ser advertido na Corregedoria.

* Com informações da UOL

Leia mais:

Vídeo: Garimpeiro flagra esposa na cama com personal trainer

Após ser chamado de corno, marido espanca e prende mulher em casa