Após ouvir "desça daí, seu corno", homem tenta matar esposa a facadas

Itapirucu (BA) - “Cada cabeça, uma sentença”, já afirma um ditado popular. Tal ditado, serve para mostrar que, quando se colocam "coisas" na mente, elas podem ser desastrosas. Foi o que aconteceu, recentemente, com um homem identificado como José Bento da Silva Santos, em Itapirucu, na divisa da Bahia com Sergipe.

Ele foi preso em flagrante após tentar matar a esposa a facadas, depois que o filho do casal passou a ouvir o famoso arrocha "Desça daí, seu corno", dentro de casa. José achou que o filho estava “jogando” indiretas e foi tomar satisfações com a esposa na base da “peixeira”.

Pulga atrás da orelha

Na delegacia local, foi relatado que o acusado começou a olhar de forma fixa para a mulher, desconfiado. Depois, já contrariado, pediu que não se tocasse mais aquilo em casa, o que foi feito.

Entretanto, a canção voltou a ser repetida, mesmo com os pedidos de José de que o som não lhe agradava. Foi aí que ocorreu o crime, quando ele partiu em direção à companheira com uma faca. A mulher só não foi ferida porque o filho do casal intercedeu e segurou a “peixeira” do acusado.

Levado para a delegacia, Santos foi liberado, depois de pagar uma fiança de R$ 1 mil. O acusado vai responder em liberdade ao crime de ameaça à companheira. Porém, terá de cumprir medidas cautelares, como não poder se embriagar e nem portar armas, muito menos se aproximar da vítima, salvo se houver consentimento. O “hit da discórdia”, claro, não foi mais tocado no lar.

* Com informações do Jus Brasil Notícias

