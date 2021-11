Mulher afirma ter sido escrava sexual de ET's na lua; confira

A entrevista de Niara foi feita ao tabloide britânico Mirror, alegando que esteve no espaço umas oito ou dez vezes, por meses. | Foto: Divulgação

Casos bizarros permeiam nosso mundo e, as pessoas que os vivem, muitas vezes, juram de “pés juntos” que suas experiências são reais. Um dos famosos exemplos é o vivido por Niara Terela Isley, uma ex-oficial de rastreamento de radar da Força Aérea dos Estados Unidos, que diz ter sido sequestrada por um “humanoide com cauda”.

Abusada na lua

A estadunidense contou que era abduzida a noite e levada pelo ET para o lado mais escuro da lua, onde funcionava uma base secreta.

E mais! Durante as noites em que foi levada à lua afirma, ainda, ter sido feita de escrava sexual e transado com uma série de alienígenas. Inclusive, disse que não era somente ela que passava pelos abusos na base secreta, mas que “Havia vários abusos sexuais”, desabafa.

A entrevista de Niara foi feita ao tabloide britânico Mirror, alegando que esteve no espaço umas oito ou dez vezes, por meses.

"Acredito que minha memória tenha sido apagada. Mesmo assim, eu lembrei de muita coisa", disse.

Hipnose

A ex-oficial falou que só não descreveu a série de incidentes bizarros antes porque, após os sequestros, não se lembrava muito do que tinha acontecido. Para descobrir mais sobre os abusos sexuais que sofreu na lua, ela afirma ter buscado ajuda na hipnose. Atualmente, ela mora no Estado do Colorado.

Também transou com alienígena

Caso semelhante e que também intrigou os internautas foi o do também estadunidense David Huggins que, aos 17 anos, afirma que "perdeu a virgindade com um alienígena" e hoje faz artes sobre a experiência sexual bizarra. Hoje, já idoso, ele criou diversas pinturas acerca desse momento marcante da vida dele. A história sobre o sexo interplanetário está no documentário "Love and Saucers" (algo como "Amor e Discos").

.O homem criou diversas pinturas acerca desse momento marcante da vida dele. | Foto: Divulgação

Na ocasião, um dos ET’s, identificado como "Crescent" o teria seduzido em um sonho e logo depois apareceu para ele. Eles teriam feito sexo muitas vezes, gerando um ser híbrido. Um dos encontros aconteceu numa floresta.

"Eu estava andando pela floresta e vi uma mulher sentada sob uma árvore. Ela se levantou e veio em minha direção. Fiquei bem excitado", contou.

Mesmo assim, o homem disse nunca ter sabido o que houve com seu filho do espaço. Após o parto da alien, nunca mais teriam se reencontrado.

Uma das pinturas retratadas pelo estadunidense. | Foto: Divulgação

* Com informações do Yahoo

Leia mais:

Alienígenas existem? Obama diz que não pode revelar o que sabe

Homem diz ter viajado no tempo e que esteve no ano de 2118