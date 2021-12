Defendendo o marido, mãe diz que cachorro é culpado por abuso da filha

| Foto: Divulgação

Cidade do México - Uma menina de 9 anos foi hospitalizada com diversos ferimentos na região intima decorrentes de um abuso sexual. Após a internação da criança, a polícia prendeu o padrasto da menina como suspeito do abuso sexual. No entanto, a mãe da garota defendeu o marido e insistiu que o cachorro da família era o culpado pelo crime.

Após a prisão, o homem e a mãe da menina declararam que o culpado pelo abuso foi o cachorro de estimação da família. Com a acusação contra o animal, a Procuradoria-Geral da República instaurou uma investigação para esclarecer o fato.



Apesar das alegações, os investigadores não acreditaram na versão apontada pelo suspeito e pela esposa, e mantiveram preso preventivamente.

Caso descoberto

O caso foi descoberto quando a mãe da criança levou a filha a um hospital da Cidade do México afirmando para a equipe médica que ela apresentava vários ferimentos no corpo que indicavam abuso sexual.

Após se contradizer várias vezes enquanto tentava culpar o cachorro, a mulher confessou que o abusador era seu companheiro, o padrasto da menina.

Para seguir com as investigações e descartar qualquer possibilidade, funcionários da Procuradoria Geral da Cidade do México também recolheram o animal para submetê-lo a “estudos médicos”.

Até o momento não foram divulgadas informações oficiais referentes ao caso, mas os relatórios policiais indicam que novas informações deverão ser levadas a público em breve.

A menina segue hospitalizada para tratar dos ferimentos sofridos.

*Com informações do Metro World News

