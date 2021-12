Vídeo: após mulher o trair com seu filho, homem corta o próprio pênis

O homem visivelmente em choque correu nu pelas ruas da cidade | Foto: Divulgação

Um homem, com idade entre 50 e 60 anos, cortou o próprio pênis, afirmando que estava decepcionado, após descobrir traição da esposa com seu filho. Por enquanto, não há confirmação sobre a data do ocorrido.

O caso veio a público, depois que um vídeo circulou nas redes sociais, mostrando o indivíduo correndo na rua, em local que parece ser uma cidade da região nordeste do país e contando o fato a um popular que usou a câmera de seu celular para registrar a cena.

“Fiz isso porque o filho que eu criei com maior carinho e amor ... ele, ontem, c$%% o C$%¨da mãe dele e eu não pude fazer nada”, fala no vídeo.

Em seguida, visivelmente transtornado, o homem continua correndo pela rua, como se estivesse marchando e falando sozinho. Enquanto isso, uma poça de sangue é deixada na caçada e os moradores mostram –se espantados com a cena.

