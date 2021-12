Quase 70 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no Sul da Bahia

Desde a última terça-feira (7), o Sul do Estado é atingido por tempestades, afetando dezenas de cidades | Foto: Divulgação

Quase 70 mil pessoas já foram atingidas pelos temporais na Bahia. Os dados são da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec). De acordo com órgão, foram cinco mortos, 175 feridos e 3,7 mil desabrigado.

Desde a última terça-feira (07), o Sul do Estado é atingido por tempestades, afetando dezenas de cidades. Ao norte de Minas Gerais, que também sofre com as enchentes, duas pessoas morreram na última semana.

Desabrigados

Ainda segundo a Defesa Civil, mais de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas — 6,4 mil ficaram desalojadas e 3,7 mil desabrigadas. Pelo menos 30 municípios são considerados em situação de emergência por causa das chuvas.

* Com informações do "Metrópoles"

Leia mais:

Tempestade em Santa Catarina deixa mais de 10 mortos, há desaparecidos

Novo site informa sobre riscos de enchentes e tempestades na Amazônia