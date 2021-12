Vídeo mostra resgate em montanha-russa após trava quebrar; veja

| Foto: Divulgação

Vídeos gravados por visitantes registraram o momento do resgate de pessoas que estavam na "Montezum", principal montanha-russa do Hopi Hari, em São Paulo, no último sábado (11), após uma peça da atração se soltar.

Os usuários foram retirados do brinquedo e tiveram que descer os trilhos andando após uma trava de colo individual se soltar na mão de um dos visitantes durante a primeira subida. O objeto serve para segurar os usuários, dando proteção durante as manobras em alta velocidade.

Nas imagens, é possível ver que as pessoas foram divididas em grupos e descerem a estrutura com ajuda de um profissional e com uso de cordas.

A Montezum é citada pelo Hopi Hari como a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e é uma das principais atrações do parque temático. Ela tem quase 43 metros de altura em sua primeira subida e quando desce atinge uma velocidade de 103 km/h.

Segundo o parque, o visitante que teve a trava quebrada sinalizou a necessidade de parada (fazendo um sinal de x com os braços) já no início da primeira subida. Em nota, o Hopi Hari disse que a equipe imediatamente suspendeu o ciclo e fez o desembarque dos visitantes.

A parada do brinquedo aconteceu por volta das 17h40, e a montanha-russa não foi reaberta no dia, voltando a operar somente no domingo (12).

O presidente do Hopi Hari explicou a função da peça e afirmou que o resgate foi feito em segurança.

"Essa peça faz parte de um sistema de segurança redundante, que ela fica presa no trem, no vagão, e por motivo que estamos analisando com o fornecedor, ela estava solta. O operador quando viu o padrão de segurança notou, foi ver o que era, e desceu todos visitantes pela lateral do vagão para entender o que era", disse.

Segundo Rodrigues, houve troca da peça e substituição por uma nova. O parque agora procura o fornecedor para analisar o que aconteceu.

"Dividimos a preocupação com eles, é uma equipe muito técnica e vamos ver o que aconteceu. Mandamos a peça ao fabricante para análise", acrescentou.

Em nota oficial, Hopi Hari afirmou que mantém as inspeções diárias na atração. O parque ainda disse que na Montezum, além da trava, há o cinto de segurança e "os assentos possuem geometria e divisória lateral para auxiliar na contenção do visitante em sua posição".

Sobre a peça solta, o Hopi Hari disse que utiliza peças originais, segue os manuais e orientações do fabricante da atração e "dividirá com ele essa ocorrência, em busca de melhorias no processo".

