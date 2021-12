Amazonense registra suposta aparição de "disco voador" nos EUA; veja

O registro surpreendeu Manoel e o grupo da família | Foto: Arquivo pessoal

Boston (EUA) - Uma foto, no mínimo intrigante, foi registrada pelo amazonense Manoel Sá, em Boston, nos Estados Unidos, durante a última segunda-feira (13). Na imagem é possível ver um objeto não identificado entre as nuvens da cidade americana.

O registro foi feito pelo amazonense, que mora há dez anos em Boston e que estava pintando uma sala, no vigésimo andar de um prédio, no Centro da cidade. Ele decidiu tirar uma foto do local e mandar para a família, quando o resultado surpreendeu os integrantes do grupo.

Na foto é possível ver o centro de Boston e no céu, entre as nuvens, um suposto "disco voador". Quem percebeu o "ovni" foi o irmão de Manoel, Antônio Sá, que comentou no grupo e os outros também afirmaram que tinha uma coisa diferente na imagem.

A foto que Manoel mandou no grupo da família | Foto: Arquivo pessoal

" Geralmente quando ele envia fotos, a gente tem um olhar mais detalhado por conta de ser em outro país. Quando percebi um formato diferente na foto, aí eu abri para ver com mais detalhes e vi que ali tinha realmente a imagem de um 'possível disco voador'. " Antônio Sá,

Manoel ressalta que não viu o "disco voador", pessoalmente, e que não tirou a foto com esse intuito, apenas após os familiares terem visto, que ele decidiu retornar a janela e olhar para ver se encontrava alguma coisa. No entanto, as nuvens já haviam mudado e não foi possível mais ver nada.

Na imagem, é possível nitidamente o objeto estranho | Foto: Arquivo pessoal

" Realmente não vi pessoalmente. Não é que eu vi e resolvi tirar a foto, eu tirei uma foto para mostrar a cidade e apareceu. O pessoal até falou 'você tirou uma foto de um ovni e nem viu' aí eu corri para janela para olhar de novo. " Manoel Sá,

Sobre a possibilidade de ser realmente um "ovni", Manoel não descarta, no entanto, não pode afirmar com 100% de certeza que seria, mas que, sem dúvidas, é algo estranho.

"Eu não tenho ideia do que seja. Pode ser um reflexo, alguma coisa, mas é bem estranho", declara.

Já Antônio, que foi quem percebeu o objeto no céu, declara que também não é uma certeza de que seria um "disco voador".

"Eu realmente não sei. Até porque se for um formato da nuvem, é perfeito!", diz.

