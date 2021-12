Vídeo: com um facão, homem captura ladrão e o obriga a pedir desculpas

| Foto: Reprodução

Argentina - Um homem rendeu um ladrão e o obrigou a pedir desculpas de joelhos. O caso, ocorrido recentemente na Argentina, foi registrado por uma câmera de segurança, e repercutiu na internet.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Meganoticias, o fato ocorreu às 5h28, horário em que o dono de uma residência percebeu que alguém estava tentando furtar os itens de seu veículo.

Como forma de tentar fazer justiça com as próprias mãos, o homem cansado dos roubos frequentes na região, resolveu se esconder atrás do carro e esperar que o ladrão saísse para então abordá-lo.

Ao analisar as imagens, em um primeiro momento, pode-se acompanhar o morador correndo atrás do ladrão. Já em outro vídeo, o sujeito que pretendia levar o itens do veículo aparece de joelhos e como forma de “punição” é obrigado a olhar para uma câmera de segurança, para que desta forma seu rosto fosse identificado.

Por fim, “satisfeito” com o que aconteceu, cerca de 10 minutos depois o ladrão é liberado e os moradores resolvem não registrar a ocorrência junto à polícia.

Veja os vídeos:

*Com informações do Metro World News

