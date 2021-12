Vídeo: mulher ameaça marido após achar cartão de cabaré no bolso dele

| Foto: Divulgação

Uma mulher se revoltou ao encontrar um "cartão fidelidade" de uma casa de prostituição no bolso do marido. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, ela mostra o momento em que encontra o cupom no bolso do companheiro e decide questioná-lo sobre a origem do cartão.

Nas imagens é possível observar que a mulher aguarda a chegada do homem, identificado apenas como Felipe, para fazer o barraco. No momento que ele chega, ela grava tudo e questiona o marido.

No cartão, constava o nome de Felipe e dois carimbos de visitação, provando que o homem casado havia visitado o local e se relacionado com duas meninas. Além disso, ainda faltavam mais duas para ganhar a promoção de ‘pague 4, leve 5’.

Ao ser questionado, Felipe negou tudo, mas a esposa furiosa puxou um facão para ele confessar e destaca que o nome dele está no cartão. Mesmo assim, o homem nega e afirma que ela é louca.

Veja o vídeo:

