“Papai Noel” morre após cair de caminhão e ser atropelado em SC

O Papai Noel fazia o mesmo trajeto há mais de 20 anos | Foto: Reprodução





Gaspar (SC) - Um homem de 70 anos, caracterizado de "Papai Noel", morreu no último domingo (12) em Gaspar, Santa Catarina, ao cair de um caminhão. O idoso participava de uma ação de Natal quando se desequilibrou e caiu do veículo.

Carlos Rogério da Costa exercia a função de Papai Noel na ação, quando caiu e ainda foi atropelado pelo caminhão após a queda. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu cerca de duas horas depois do início da ação de natal, quando o veículo passava pela Rua Pedro Simón. O motorista do caminhão não percebeu e passou com a roda por cima da vítima.

Segundo relatos, o idoso participava dessa mesma ação de Natal há duas décadas, percorrendo os bairros de Poncinho e Margem Esquerda distribuindo brinquedos e doces para as crianças.

No Instagram, uma página chegou a compartilhar um vídeo momentos antes do acidente, no domingo.





Leia mais:

Papai Noel aterrissa trenó nos shoppings de Manaus; veja onde e quando

Vídeo da Noruega com “Papai Noel gay” gera polêmica nas redes; veja