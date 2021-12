Ex-secretário de Belford Roxo é morto a tiros na Baixada Fluminense

Robenilson Vasques Fernandes, de 50 anos, foi morto a tiros neste domingo (19). | Foto: Divulgação

Nilópolis (RJ) - O ex-secretário de Ordem Urbana de Belford Roxo, o cabo reformado Robenilson Vasques Fernandes, de 50 anos, foi morto a tiros neste domingo (19) em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Outra vítima foi atingida por um disparo e socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que equipe do 20ºBPM (Mesquita) foi acionada para verificar a ocorrência de homicídio em frente a um estabelecimento comercial em Nilópolis. O policial militar reformado morreu no local após ser atingido por disparos de arma de fogo feitos por ocupantes de um automóvel.

Segundo a PM, o local do crime foi isolado e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, acionada.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do cabo e informou que ele serviu a corporação entre 1999 e 2008.

Leia mais:

Homem é executado por "pistoleiros" em beco ao sair de casa em Manaus

Detento do semiaberto é executado a tiros no bairro Compensa