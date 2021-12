Vídeo mostra momento em que jovens escapam de incêndio em NY

Segundo informações da CBS, os garotos, um de 13 anos e uma garota de 18, receberam atendimento médico e passam bem. | Foto: Divulgação

Nova York (EUA) - Dois jovens escapando de um incêndio no quarto andar de um prédio no East Village, bairro da região central da ilha de Manhattan, em Nova York, na última quinta-feira (16) é um dos vídeos que viralizaram, recentemente, nas redes sociais.

Segundo informações da CBS, os jovens, um garoto de 13 e uma garota de 18 anos, receberam atendimento médico e passam bem. Ainda na mesma ocorrência, o corpo de um homem foi encontrado dentro do edifício e uma mulher levada em estado crítico a uma unidade de saúde local, relataram as autoridades.

Ocorrência

As imagens mostram as chamas e a fumaça dentro do prédio, momento em que os dois jovens conseguem sair do apartamento pela janela e escorregam por uma espécie de tubulação ligada ao edifício. Os dois sofreram várias queimaduras e inalaram muita fumaça, de acordo com a rede britânica BBC. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Acompanhe a fuga dos adolescentes:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Família perde tudo após incêndio em residência em Manaus

Casa pega fogo após mulher queimar papel dentro de quarto, em Manaus