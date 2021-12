Vídeo mostra ciclista sendo baleado por dois homens; veja

| Foto: Divulgação

Linhares (EP) - Um vídeo mostra o momento em que um homem em uma bicicleta é baleado em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu o final da manhã de segunda-feira (20) e o ciclista morreu no hospital.

A vítima tentou sair correndo, mais caiu cambaleando. Segundo a Polícia Militar, o baleado contou que estava saindo do trabalho para almoçar quando foi surpreendido por dois homens de bicicleta.

Os tiros atingiram as costas e o pé da vítima. O homem foi foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu.

A Polícia Civil iniciou as investigações e nenhum suspeito foi preso.

