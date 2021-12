Cratera quase mata cinco ocupantes de um carro; veja

Apesar do susto, nada de grave aconteceu com os ocupantes do veículo e todos já foram encaminhados para a cidade goiana de Cavalcante. | Foto: Divulgação

Cinco pessoas passaram maus bocados na rodovia GO-118, entre Alto Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás (GO), quando tiveram o carro “engolido” por uma enorme cratera, na última sexta-feira (24). Segundo a polícia local, o buraco foi resultado das constantes chuvas que vem atingindo a região.

Apesar do susto, nada de grave aconteceu com os ocupantes do veículo e todos já foram encaminhados para a cidade goiana de Cavalcante.

De acordo com o condutor do veículo, ele sabia da existência da cratera, mas decidiu tentar fazer a passagem ladeando o buraco. Uma das rodas, no entanto, cedeu e o carro foi sugado para dentro da cratera.

A rodovia precisou ser interditada pela polícia para que o resgate fosse realizado, permitindo apenas a travessia a pé. O veículo ainda não foi retirado do buraco.

* Com informações do "SBT News"

