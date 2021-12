28 de dezembro: O dia que a Glória Perez gostaria de esquecer

A jovem morreu aos 22 anos | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ) - O dia 28 de dezembro de 1992 ficará marcado para sempre como o pior dia da vida da autora Glória Perez.

Há 29 anos, a filha da dramaturga, Daniella Perez, é brutalmente assassinada a tesouradas pelo seu colega de elenco, o ator Guilherme de Pádua e a cúmplice Paula Thomaz, a mulher grávida dele na época.

Com isso, o EM TEMPO relembra o crime que chocou o país e que fará 30 anos em 2022.

Daniella era casada com o também ator, Raul Gazolla | Foto: Reprodução

Daniella Perez estava em seu auge. Com 22 anos, era linda, inteligente e estava em um casamento feliz, de dois anos, com o ator Raul Gazolla. Além disso, ainda estava se destacando na novela das sete, "De Corpo e Alma", da TV Globo, escrita pela mãe. Na trama, ela vivia um par romântico, com o que viria a ser o seu assassino, Guilherme.

Jovem e bonita, Daniella estava vivendo o seu auge | Foto: Reprodução

Mas o que teria motivado o ator fazer isso com a própria colega de elenco?

Inveja e medo de perder o emprego foram o que motivaram o crime brutal. A ideia de matar Daniella surgiu após Guilherme ter se frustrado com a perda de espaço que estava tendo na novela.

Ao receber os capítulos da última semana do mês de dezembro, o criminoso percebeu que não aparecia em dois.

O ator, então, acreditou que estava perdendo espaço na trama por causa de Daniella, assim, começou a pressionar a jovem para que ela pedisse mais espaço a ele para a mãe.

O crime

Guilherme de Pádua vivia um par romântico a atriz na novela "De Corpo e Alma" e fez uma emboscada para Daniella | Foto: Reprodução

No dia 28 de dezembro, Guilherme e Daniella gravaram as últimas cenas do casal no estúdio. Ao terminar, com todo o rancor de não aparecer na novela mais do que queria, o ator voltou ao seu apartamento para buscar lençol, travesseiro e a esposa, Paula Thomaz, de 19 anos, na época grávida de quatro meses.

Paula Thomaz, mulher de Guilherme, foi cumplice no crime | Foto: Reprodução

Os dois retornaram aos estúdios e Guilherme terminou de gravar suas cenas do dia. No final, o artista esperou a jovem atriz sair das gravações e, quando Daniella parou em um posto de gasolina, ele a fechou com o carro.

Quando a vítima saiu para cobrar explicações, Guilherme lhe deu um soco e a deixou desacordada.

Daniella foi colocada no banco de trás do carro de Guilherme, e Paula assumiu o volante. Já o ator, pegou o veículo da vítima, e conduziu até um terreno baldio na Barra da Tijuca.

Lá, o casal apunhalou a artista mais de 18 vezes com uma tesoura. Segundo a perícia, o pulmão, o coração e o pescoço foram atingidos.

Descoberta dos assassinos

Uma testemunha foi essencial para descobrirem quem foram os responsáveis pelo crime | Foto: Reprodução

Como nenhum crime é perfeito, os responsáveis pela morte da atriz foram descobertos. Isso tudo porque uma testemunha passava pelo local e achou estranho dois carros parados em um terreno baldio. Por isso, anotou as placas e avisou a polícia de que algo poderia estar acontecendo no lugar.

Policiais foram até o lugar, avistaram o carro de Daniella e ao andarem um pouco pelo terreno, encontraram o corpo da filha de Glória Perez.

Com as investigações seguindo, no dia 29 de dezembro, os policiais chegaram ao nome de Pádua como suspeito. Inicialmente, o ator negou que seria o autor, no entanto, após a apresentação de provas, ele confessou o crime.

A polícia chegou a conclusão de que Guilherme não tinha cometido o crime sozinho e chegou ao nome de sua esposa, entendendo que Paula também estava envolvida e, no dia 31 de dezembro de 1992, a prisão dos dois foi decretada.

O julgamento

Paula participou do crime grávida e deu à luz Felipe, em maio de 1993 | Foto: Reprodução

Cinco anos após o crime, o julgamento aconteceu e Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Já Paula foi condenada a 18 anos e seis meses.

Paula deu à luz Felipe, em maio de 1993, enquanto ainda estava presa. Ela e Guilherme se separaram pouco tempo depois, em decorrência das diferentes versões que ele apresentou para a defesa e responsabilizava a ex-mulher.

Ambos saíram da cadeia mais cedo, em 1999, após sete anos de prisão.

A dor de Glória Perez

Glória ainda sente a dor da perda da filha mesmo após 29 anos | Foto: Reprodução

Além de perder a filha, Glória Perez ainda teve que lidar com a dor de ter que ver os responsáveis pelo crime sendo soltos mais cedo do que foram condenados.

"Foram sete anos num segundo. A vida da minha filha vale só isso? Os sete anos de mordomia que Guilherme de Pádua passou dentro da cadeia?", disse a autora na época.

Por iniciativa de Glória, homicídio qualificado, praticado por motivo torpe ou fútil, ou cometido com crueldade, foi incluído na Lei dos Crimes Hediondos, com mais de 1 milhão de assinaturas.



Assim, não é mais possível pagar fiança e é necessário mais tempo para a progressão de regime.

Já a novela "De Corpo e Alma", Glória se afastou por pouco tempo da trama. Após uma semana do crime ela retornou a escrita e incluiu temas como a morosidade da justiça e a inadequação do Código Penal.

Daniella ganhou uma homenagem na novela e o personagem de Guilherme nunca mais apareceu.

Crime virará série

O assassinato de Daniella ganhará uma série da plataforma de streaming, HBO Max. A direção é de Tatiana Issa e Guto Barra, que também assina o roteiro.

A narrativa da série visa resgatar as memórias da atriz que foi morta precocemente e detalhes do caso que chocou o país. Pensando nisso, plataforma de streaming HBO Max resolveu investir em um documentário que narrará o caso.

A história será contada a partir da perspectiva de Gloria Perez, família e amigos de Daniella.

Como vivem os responsáveis pelo crime

Guilherme virou pastor de uma igreja evangélica | Foto: Reprodução

Após sair da cadeia, Guilherme de Pádua se converteu e virou evangélico, e se tornou pastor . Ele passou a pregar em uma igreja de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde permanece até o momento.

O autor do crime se casou em 2017, e se tornou marido da maquiadora Juliana Lacerda | Foto: Reprodução

O autor crime se casou em 2017, e se tornou marido da maquiadora Juliana Lacerda. Além disso, ele voltou a aparecer na mídia após aparecer em uma manifestação pró-Bolsonaro ao lado da atual esposa. Em vídeo publicado no Instagram, ele criticou a Câmara dos Deputados e a imprensa.

Paula mudou o nome, se formou em direito e casou com um advogado | Foto: Reprodução

Já Paula se formou em Direito após sair da prisão e se casou com um advogado. Neste ano, processou Gloria Perez após a autora criticar o fato de a filha mais nova da acusada pelo crime está adentrando o mundo artístico.

Gloria Perez reagiu de maneira negativa à notícia e Paula abriu uma queixa-crime contra a autora. O inquérito segue em fase de diligências e não havia virado um processo.

"Não preservou o filho que estava na barriga, quando se fez assassina, e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina".

A menina de cinco anos faz parte de uma agência de talentos protagonizando campanhas publicitárias e anúncios de marcas infantis.

Raul e Glória ganharam um processo por danos morais contra Guilherme e Paula Thomaz | Foto: Reprodução

Em 2016, Gloria Perez e Raul Gazolla ganharam um processo por danos morais contra Guilherme e Paula Thomaz. Os dois foram indenizados em cerca de R$ 480 mil.

Além disso, o ex-casal teve que arcar com as despesas do sepultamento e funeral de Daniella, no valor de cinco salários mínimos, além das custas processuais e honorários dos advogados.

A autora de novelas segue sentindo a falta da sua filha mesmo após 29 anos. Em suas redes sociais, Glória sempre fala de quanto sente saudades de Daniella e de como o caso ainda lhe traz dor até hoje. O dia 28 de dezembro, então, sempre lhe trará memórias que ela prefere esquecer.

Na noite desta segunda-feira (27), a mãe da jovem relembrou a perda da filha e postou algumas fotos de Daniella, afirmando que o tempo nunca amenizará a dor.









