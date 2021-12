Perna de motociclista é arrancada e fica pendurada em carro; vídeo

| Foto: Divulgação

As câmeras de segurança flagraram um acidente impressionante. A perna de um motociclista foi arrancada e ficou presa na porta de um carro. O registro foi feito na manhã de terça-feira (28), mas não foi possível identificar o local do acidente.

A vítima não teve sua identidade revelada. Ele estava sem capacete e dirigindo descalço. O impacto do acidente foi tão forte que a perna do homem ficou grudada na porta do carro.

O motorista e uma passageira do carro descem assustados com a cena. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.

