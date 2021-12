Pai atropela e quase esmaga cabeça de bebê; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Águas Lindas de Goiás (DF) - Câmeras de segurança registraram o momento em que um pai atropelou o filho de 1 ano e 5 meses ao sair da garagem de casa e, por pouco, não atingiu a cabeça do menino, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

No vídeo, também é possível ver o momento em que a mãe aparece, desesperada, procurando o filho e o encontra debaixo do carro.

As imagens mostram o momento que o motorista estava dando ré no carro para retirá-lo da garagem. Em seguida, a criança entra atrás do veículo sem que o motorista perceba e acaba sendo atropelada.

A mãe, então, aparece à procura do filho e o encontra embaixo do carro. O condutor dirige o veículo um pouco para a frente e a mulher consegue puxar a criança.

Veja o vídeo:

| Autor:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe levou o menino para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Lindas de Goiás. A criança foi atendida e, conforme a corporação, já recebeu alta.

De acordo com Fernando Ferreira das Neves, coordenador-geral do Samu do Entorno Sul, afirmou para o G1, o menino teve ferimentos leves no couro cabeludo e na orelha.

“Foi mais um susto. Ele teve uma lesão no couro cabeludo e uma pequena lesão na orelha. A criança foi levada para uma unidade de saúde e passa bem. Logo depois, recebeu alta”, disse.

Leia mais:

Perna de motociclista é arrancada e fica pendurada em carro; vídeo

Vídeo: menina se afoga após ter cabelo sugado por ralo de piscina