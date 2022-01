Réveillon no Rio é marcado pelas restrições, chuva e arrastões

Muita gente desistiu na última hora, por conta da previsão do tempo. | Foto: Fernando-maia

RIO DE JANEIRO (RJ) - As medidas impostas pela Prefeitura do Rio para evitar grandes aglomerações no Réveillon de Copacabana deram certo. Nesta sexta-feira (31), o público não lotou a praia como de costume e manteve a festa organizada na maior parte do tempo.



Além da circulação reduzida no transporte público, a chuva que caiu insistentemente nos últimos dias do ano também foi uma aliada: muita gente desistiu na última hora, por conta da previsão do tempo.

Depois de um ano sem a festa tradicional por conta da pandemia de Covid-19, quem persistiu no plano de aproveitar a queima de fogos na praia não se arrependeu.

À meia-noite em ponto, as 10 balsas, posicionadas a 450 metros da areia, lançaram 15 toneladas de fogos artificiais que iluminaram o céu com cores e formas, durante 16 minutos, com boas-vindas para o ano de 2022.



O show pirotécnico foi acompanhado pelo set de música brasileira do DJ MAM, que animou o público nas 25 torres de som espalhadas pela Avenida Atlântica. O repertório foi eclético: samba, bossa-nova e funk fizeram parte da trilha.

Ocorrências na orla - Nos primeiros minutos do ano, houve um arrastão na praia. Quatro pessoas foram esfaqueadas e um homem foi preso. Ainda segundo a PM não há maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas. A Secretaria de Segurança do Estado ainda não divulgou o balanço das ocorrências na orla marítima.



