O Amazonas terá 14 feriados em 2022, conheça todos eles

MANAUS (AM) - O Estado do Amazonas terá 14 feriados em 2022. Serão 12 feriados nacionais, como Páscoa, Tiradentes, entre outros, e mais 2 feriados estaduais: Elevação do Amazonas a categoria de província e Nossa Senhora da Conceição.



O Dia do Trabalhador, em 1 de maio, e o Natal cairão no domingo esse ano.

Já em relação aos feriados municipais, em Manaus, serão quatro: quarta-feira de Cinzas (2 de março), aniversário de Manaus (24 de outubro), consciência negra (20 de novembro) e Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro).

Lista dos feriados nacionais de 2022

1º de janeiro (sábado): Confraternização Universal

1º de março (terça-feira): Carnaval

15 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

17 de abril (domingo): Domingo de Páscoa

21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

1° de maio (domingo): Dia do Trabalhador

16 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira): Finados

15 de novembro (terça-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (domingo): Natal.

