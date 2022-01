Réveillon na Ponta Negra tem movimentação tranquila durante a passagem

No início do mês de dezembro, a prefeitura de Manaus decidiu cancelar as festas de Réveillon e a tradicional queima de fotos no complexo | Foto: Rede Amazônica

MANAUS (AM) - O Complexo do Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, teve uma movimentação tranquila durante toda a noite de Réveillon. Nenhum incidente foi registrado desde as primeiras horas de 2022 no local.



No início do mês de dezembro, a prefeitura de Manaus decidiu cancelar as festas de Réveillon e a tradicional queima de fotos no complexo pelo segundo ano consecutivo, em meio ao aumento de casos de Covid-19 no estado.

A aposentada Elza Batista é paraibana, mas mora em Manaus há 40 anos. Ela passeou pelo calçadão da Ponta Negra durante a noite e sentiu falta das festividades e queima de fogos que costumavam acontecer nos Réveillons da cidade.

Diferente da aposentada, a diarista Ketley Cristina contou que preferiu passear pela Ponta Negra com menos fluxo de pessoas do que quando há as festividades de fim de ano tradicionais no local.



Com informações do G1 Amazonas

