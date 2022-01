Casas desabam em barranco e outras ficam comprometidas na zona Norte

egundo a Defesa Civil do Estado do Amazonas, o barranco desabafou e levou as duas casas para baixo. As duas residências não estavam mais habitadas, pois o risco de desabamento já havia sido previsto pelo órgão e os moradores já tinham sido tirados do local, recebendo o crédito do auxílio aluguel. | Foto: Bianca Fatim

MANAUS (AM) - Os moradores da rua Itaberaba, no conjunto Sérgio Pessoa Neto, se assustaram com o desabamento de duas casas na tarde deste sábado (1º). Além disso, outras duas casas estão na eminência de desabar também. O desabamento aconteceu no bairro Francisca Mendes, zona Norte de Manaus. Não houve feridos.



Segundo a Defesa Civil do Estado do Amazonas, o barranco desabafou e levou as duas casas para baixo. As duas residências não estavam mais habitadas, pois o risco de desabamento já havia sido previsto pelo órgão e os moradores já tinham sido tirados do local, recebendo o crédito do auxílio aluguel.

Além disso, outras duas casas estão na eminência de desabar também | Foto:

A rua Itaberaba precisou ser interditada e as casas ao lado das residências que desabaram, também correm o risco de serem levadas pelo barranco.



A Defesa Civil irá apurar os fatos que levaram ao desabamento e as casas que ainda há moradores, e ao menos três famílias, serão beneficiadas com o auxílio aluguel.

Assista nossa reportagem no local do desabamento:

