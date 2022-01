Detran suspende atendimento no PAC Alvorada a partir de terça (4)

De acordo com o órgão, as atividades estarão suspensas por conta da reforma da unidade e a previsão é que os atendimentos retornem em até 90 dias. | Foto: Reprodução / Detran AM

MANAUS (AM) - A partir de terça-feira (4), os serviços do Departamento Estadual de Trânsito no Amazonas (Detran-AM) estarão suspensos na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Alvorada. A unidade fica na Avenida Desembargador João Machado, zona Centro-Oeste da cidade.



De acordo com o órgão, as atividades estarão suspensas por conta da reforma da unidade e a previsão é que os atendimentos retornem em até 90 dias.

Pessoas que já têm agendamentos na unidade no período de reforma poderão procurar o Posto do Detran no PAC Compensa (Avenida Brasil) ou no Posto localizado dentro do Shopping Ponta Negra (Avenida Coronel Teixeira), com o comprovante de agendamento.

