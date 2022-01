Vídeo: mulher flagra marido no motel com a mamãe dela

| Foto: Divulgação

Já dizia Nelson Rodrigues que “Tudo passa, menos a adúltera. Nos botecos e nos velórios, na esquina e nas farmácias, há sempre alguém falando das senhoras que traem. O amor bem-sucedido não interessa a ninguém”.

A frase, embora exagerada e levando-se em conta que serve para ambos os sexos, ilustra muito bem a decepção de uma mulher, que flagrou a própria mãe no motel com seu companheiro.



O caso se tornou público após um vídeo circular pelas redes sociais sem, no entanto, revelar o local da “corneada” em família. De acordo com pessoas ligadas a mulher, ela estaria desconfiada das traições, mas não poderia imaginar que sua genitora estaria “apunhalando-a” pelas costas. Ele teria vários gastos “estranhos” no cartão de crédito e passava horas fora de casa, com o telefone desligado.

Seguindo o seu coração, ela seguiu os passos do “maridão” e viu o momento em que o “Floribello” entrou em um motel, também não identificado no vídeo. Sem contar outra, ela entrou no estabelecimento e teve a grande surpresa: a amante era a própria mãe.

Porrada!

Em fúria, fez o que qualquer pessoa com o mínimo de vergonha na cara e sangue nos olhos poderia fazer: desceu-lhe tapas no “bonitão”. Apesar da “facada” aplicada por sua genitora, não fez nada contra a mãe. Com a cara mais dura, a sogra “bem” amada ainda defendeu o genro.

Acompanhe em vídeo:

*Com informações do "JC UOL"

