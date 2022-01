Bolsonaro segue internado em SP e cirurgia está sob análise

Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência informou, por nota, que o presidente “passa bem”. | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - O presidente Jair Bolsonaro segue internado com obstrução intestinal e publicou, nesta segunda-feira (3), em uma rede social, uma foto dele deitado na cama do hospital, informando que fará vários exames. Ele deu entrada no hospital Nova Star, em São Paulo, após sentir um desconforto abdominal. Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina onde, na manhã deste domingo, chegou a pilotar uma moto aquática.

"Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal", afirma na rede social.

Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência informou, por nota, que o presidente “passa bem”.

“A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informa que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, após sentir um desconforto abdominal, deu entrada no Hospital Nova Star, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (3), para a realização de exames. A Secom informa, ainda, que o Presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após atualização do boletim médico", disse a pasta.

Jair Bolsonaro estava no litoral de Santa Catarina e marcou sua estadia no local com passeios de moto aquática, motocicleta e ainda jogou na Mega da Virada. O chefe do executivo federal jantou em uma pizzaria e visitou um parque. Os “passeios” geraram diversas críticas, por ele não ter interrompido as férias para acompanhar a situação do povo baiano, atingido por fortes chuvas.

