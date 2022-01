Veja o momento em que motorista atropela clientes em distribuidora

O motorista atropelou os clientes propositalmente | Foto: Divulgação

Palmas (TO) - Clientes que estavam em uma distribuidora de bebidas de Palmas viveram momentos de terror na madrugada de terça-feira (4). Um vídeo da câmera de segurança do estabelecimento mostrou o momento em que um motorista invadiu, propositalmente, a área em que as pessoas estavam sentadas. Pelo menos sete pessoas foram atingidas e três ficaram feridas. Algumas vítimas foram arremessadas.

A Polícia Militar foi chamada pelo dono do estabelecimento, que disse que o atropelamento foi intencional, e nas imagens impressionantes mostram o momento em que o condutor avança logo após entrar no veículo. A primeira pessoa a ser atropelada é um homem que estava caminhando.

O suspeito acelera e atinge mesas e clientes que estavam sentados. Algumas foram arrastadas e outras correram para não serem atingidas.

Veja o momento:

Três pessoas tiveram lesões. Segundo a PM, uma precisou foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e permanece hospitalizada com lesão em uma das pernas e sentindo dores nas costas. As outras outras duas vítimas tiveram apenas escoriações no braço e na cabeça.

Depois do atropelamento o motorista fugiu. A PM fez buscas na região, mas o motorista não foi localizado.

O dono da distribuidora de bebidas disse que 1 mesa e 11 cadeiras foram danificadas. Ele foi orientado a procurar uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência.

A Secretaria de Segurança Pública informou que, até o momento, somente uma mulher procurou a Polícia Civil. Ela registrou o caso na 1ª Central de Atendimento.

