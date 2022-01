Vídeo: motorista não vê frentista agachado e passa por cima de rapaz

| Foto: Divulgação

Arcos (MG) - Imagens de circuito de segurança registraram o momento impressionante em que um motorista atropela, sem querer, um frentista em um posto de combustíveis na cidade de Arcos, em Minas Gerais. O funcionário estava agachado e ficou fora da linha de visão do cliente.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (3), e após as imagens serem divulgadas, rapidamente o vídeo passou a circular na internet.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista está manobrando, dando a ré e não percebe o frentista agachado. A vítima fica presa embaixo do carro e só consegue sair quando testemunhas do acidente se juntaram para levantar a lataria do veículo.

O homem foi encaminhado ao hospital, mas já recebeu alta. Ele teve uma costela quebrada e poucas escoriações.

Veja o momento:





*Com informações do SBT News

Leia mais:

Veja o momento em que motorista atropela clientes em distribuidora

Veja o vídeo dos colegas tentando salvar gari atropelado em Manaus