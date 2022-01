Vídeo mostra momento em que enfermeira é agredida por paciente; veja

| Foto: Divulgação

Guarulhos (SP) - Uma profissional de saúde foi agredida com um soco por um paciente durante atendimento na UPA São João, localizada na Estrada Guarulhos-Nazaré, em Guarulhos, por volta das 19h da sexta-feira (7).



Nas imagens, é possível identificar que um homem confronta o médico e, na sequência, ao tentar apaziguar a situação, a profissional de saúde é vítima de um empurrão e um soco no rosto.

Mesmo com a atuação dos enfermos em segurar o rapaz, o agressor fugiu do local. Ainda não há uma confirmação do perfil do homem ou se sua detenção já foi realizada. A prefeitura de Gaurulhos informou, à rede Bandeirantes, que prestará todo o apoio à funcionária agredida. O caso foi encaminhado so 7º Departamento de Polícia de Guarulhos-SP.



