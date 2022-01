Vítima de estupro, adolescente de 13 anos faz parto sozinha em casa

A mãe da criança teria sido vítima de um estupro e afirmou ao pai que teria encontrado a bebê | Foto: Reprodução

Araucária (PR) - Uma adolescente de 13 anos fez o próprio parto sozinha dentro do quarto. A jovem deu à luz a uma menina na madrugada de segunda-feira (10) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela teria sido vítima de um estupro e afirmou ao pai que teria encontrado a criança. Após insistência do genitor, ela confessou que o bebê era dela.

O pai da conversou com a equipe da RICtv e deu detalhes sobre como tudo aconteceu. A princípio, o caso parecia se tratar do abandono de um recém-nascido, até o homem descobrir que o bebê era, na verdade, era neta dele.

De acordo com o relato do homem – que não será identificado para preservar a família – ele estava em um pequeno estádio nas proximidades de sua casa, onde trabalha, quando a filha, de 13 anos, chegou com um bebê, afirmando que tinha encontrado a criança abandonada no local.

" A criança nasceu lá dentro de casa, no quarto dela. Não escutei nada porque eu durmo no estádio. Como a televisão fica ligada para o meu filho [menor] em casa, eles não conseguiram escutar nada. Daí ela ficou das três até umas quatro e meia [da madrugada] e teve o nenê, daí ela limpou a nenezinha, cortou o umbigo e trouxe aqui para eu ver. " Pai da adolescente,

Ao se deparar com a situação, o pai disse que chamaria a polícia e avisaria as autoridades de que o bebê tinha sido abandonado, a adolescente começou a ficar nervosa e pediu para adotar a criança.

A adolescente estava com medo do seu pai brigar e não revelou a princípio o que tinha acontecido. Por isso, ela contou ao homem que tinha achado. Quando percebeu que o pai iria entregar a criança para as autoridades, se desesperou e decidiu contar a verdade.

“Só que como ela estava com medo que eu brigasse ou achasse ruim, ela primeiro falou que tinha achado. Aí eu conversando com ela, comecei a perguntar, e falei ‘como achou, vou ter que chamar a polícia’. Só que na hora que eu chamei a polícia ela desesperou, ela ficou desesperada. Falou que queria a nenê, que era para nós adotarmos, que ela queria a nenê e não queria que levasse a nenê. Aí nessa hora eu notei que tinha alguma coisa de errado”, revelou o pai.

Ao ser questionada pelo pai, a adolescente confirmou que era mãe da recém-nascida e que tinha feito o parto em casa, sozinha. A avó da menina disse que a família ficou assustada devido ao risco que a garota passou: “Se ela não ganha a criança, se precisasse uma cesárea, ia achar as duas mortas”, afirmou.

Ao chegar, a Guarda Municipal encontrou a bebê em estado de hipotermia e a criança foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Araucária, onde segue internada sem previsão de liberação. A adolescente também foi levada para o hospital para receber atendimento.

O bebê é resultado de um estupro

A adolescente ficou grávida quando tinha 12 anos e disse que o pai da bebê era um segurança do estádio, um homem de 30 anos que não mora mais em Araucária. Segundo o pai da adolescente, a filha contou que o homem teria a chamado em um canto e a estuprado. Depois, o suspeito disse que não era para ela contar para ninguém sobre o abuso, a ameaçou e afirmou que seria perigoso para a família dela.

A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com a polícia, a adolescente deve ser ouvida na delegacia nos próximos dias e a equipe trabalha para identificar e localizar o homem que teria estuprado e engravidado a adolescente. Ele deve responder por estupro de vulnerável.

*Com informações da RIC Mais

