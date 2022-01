Confira o calendário de matrículas das creches municipais em Manaus

| Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre, na quarta-feira (19), as matrículas para as creches municipais. Ao todo, serão ofertadas 3.917 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos.

Serão dois tipos de processos diferentes de matrícula para as crianças, conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Cerca de 1.680 vagas serão destinadas a um sorteio realizado pela secretaria e acompanhado pelo Ministério Público. Para essas vagas, as inscrições devem ser feitas de 19 a 25 de janeiro pelo site inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br. O resultado sairá no dia 28.

Essas vagas são para turmas de maternal I, II e III, que serão definidas por meio de sorteio aleatório. Desse total, 60% serão sorteadas entre crianças cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único (CAD), como aquelas que recebem o antigo Bolsa Família, e 40% para os que não participam.

Além disso, também serão priorizadas crianças com famílias em situação de vulnerabilidade social.

Já em relação às demais vagas (2.237) são do maternal III, que serão disponibilizadas em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e em escolas municipais. De acordo com a Semed, para essas vagas é necessário a matrícula no site matriculas.am.gov.br no dia 17 e 18 de janeiro.

Já entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, o responsável pela criança deve confirmar a matrícula realizada de forma presencial na escola escolhida na inscrição.

Aulas presenciais

O secretário de educação de Manaus, Pauderney Avelino, também disse que as aulas de todas as séries da rede municipal de ensino devem iniciar de forma presencial.

No entanto, ele disse que a decisão ainda não está fechada e que se os indicadores da pandemia da Covid-19 continuarem a piorar, as aulas podem iniciar de forma remota.

Professores não vacinados

Avelino também disse que 93% dos professores da rede municipal estão vacinados contra a Covid-19. No entanto, 7% dos profissionais decidiu não tomar o imunizante.

Questionado pelo g1 sobre uma possível punição dos agentes, Pauderney disse que estuda medidas: “Todo mundo sabe que existe um movimento negacionista sobre a vacinação. Não sei se é o caso desses profissionais, mas estamos estudando medidas junto ao prefeito para reverter isso", explicou.

