Vídeo: homem tenta decapitar rival com golpes de foice cega

| Foto: Divulgação

Sobradinho (DF) - Elcimar de Oliveira Barreiros, de 56 anos, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser atacado com golpes de foice cega na cabeça na noite de terça-feira (18), em Sobradinho, no Distrito Federal. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento violento.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem está sentado e não percebe o autor da tentativa se aproximar com uma foice.

O criminoso, com toda a sua força, golpeia a nuca da vítima, que após ser atingida com a foice, desmaia e cai da cadeira. Em seguida, o autor desfere outros três golpes, todos na cabeça do homem, já desmaiado. Testemunhas chegaram a jogar uma cadeira de plástico para impedir as agressões. Quando o autor percebe que a vítima não se mexe, deixa o local com tranquilidade.

De acordo com testemunhas, o crime teria sido motivado por desavenças a respeito de um veículo.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima sobreviveu aos ataques. O autor foi identificado e é José Carlos Leite, que foi preso pela polícia e a foice usada no crime apreendida.

A vítima estava internada no Hospital de Base por causa da gravidade das lesões, mas já recebeu alta. Mesmo em casa, Elcimar segue sob cuidados, pois teve a mandíbula quebrada com a violência dos golpes, o que o impede, momentaneamente, de falar e se alimentar com comidas sólidas.

Ele ainda não foi ouvido oficialmente pelos investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso.

Veja o vídeo do momento (imagens fortes):

| Autor:

Família assustada

A família de Elcimar está assustada com o que aconteceu, mas gratos que a vítima está viva.

“O sentimento é de agradecer, porque foi um milagre, o meu pai nasceu de novo. A gente brinca que ele vai comemorar o aniversário duas vezes no ano”, contou ao Metrópoles, a filha da vítima, Joyce Aparecida de Jesus Barreiros, 25.

A tentativa de homicídio foi registrada por uma câmera de segurança do local. “Não tive coragem de ver o vídeo, vi apenas algumas coisas, bem rápido, mas sei que foi um milagre”, declara Joyce.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vídeo: PM aposentado é salvo da morte após arma de criminoso falhar

Homem é esfaqueado pelo rival durante bebedeira em Manaus