Por engano, mulher leva brownie de maconha e distribui em lar de idoso

Irene Koranda enfrentou uma difícil situação recentemente após visitar um lar de idosos em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Aos que se questionam o motivo, por engano, ela levou diversos brownies contendo maconha e distribuiu para os moradores do local.

Após seu encontro com os idosos, ação esta que realizava frequentemente para jogar cartas e entretê-los, o centro de acolhida acionou o telefone de emergência afirmando uma suspeita de “envenenamento”.

E, uma vez feitas as análises correspondentes, foi confirmado que “estavam todos sob a influência do THC do lote de brownies”.

Como a confusão foi possível?

No dia seguinte após o ocorrido, o xerife do condado de Bon Homme, Mark Maggs visitou a casa de Irene quem afirmou que os brownies tinham sidos preparados pelo filho, Michael, de 46 anos.

Às autoridades, o homem confessou ter trazido a manteiga de THC para Dakota do Sul, depois de uma viagem, mesmo ciente de que não é algo legal no estado.

“Michael disse que usou meio quilo de manteiga de THC para fazer os brownies e depois foi para a cama e sua mãe sem saber levou os brownies para o jogo de cartas onde várias pessoas os comeram”, afirmou-se.

Por fim, Michael acabou detido, porém foi liberado pouco tempo depois após o pagamento de fiança no valor de $3 mil (dólares). Ele tem audiência marcada para o próximo dia 25 de janeiro.

