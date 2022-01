Homem é encontrado morto cercado por mais de 125 cobras dentro de casa

| Foto: Divulgação

Em Maryland, nos Estados Unidos, um homem de 49 anos foi encontrado morto dentro de casa cercado por mais de 100 cobras venenosas e não venenosas, segundo autoridades locais. Um vizinho acionou a polícia ao ir até a casa do morador procurá-lo, após ficar sem vê-lo por mais de um dia. Ao chegar na residência, encontrou o homem caído no chão e inconsciente. Com Informações Tnh1.

O homem foi declarado morto pelo Corpo de Bombeiros assim que eles chegaram na casa. Segundo a polícia, não havia evidências de crime e o corpo da vítima foi transportado para o Gabinete do Médico Legal em Baltimore para realizar uma autópsia.

Na ocasião, a corporação também descobriu que mais de 100 cobras de diferentes espécies estavam dentro da casa. Os répteis eram desconhecidos pelos vizinhos e o controle animal foi acionado para resgatá-los. Ao canal WUSA9, a posta-voz do controle animal, Jennifer Harris, disse que o departamento havia “ensacado” mais de 125 cobras e afirmou que os vizinhos não devem se preocupar.

| Foto: Divulgação

“Quero garantir à comunidade, [e] a qualquer pessoa que viva neste bairro, que nenhuma cobra poderia ter escapado”, disse ela ao canal. “Eu sei que as pessoas estavam preocupadas de que houvesse algum perigo para quem mora nas proximidades, mas, neste momento, nenhuma das cobras deixou de ser capturada após a morte deste senhor.”

De acordo com a mulher, uma píton birmanesa de 4,2 metros foi a maior cobra encontrada na casa. Em 30 anos de experiência, Harris disse que o chefe do controle de animais nunca tinha visto uma coleção de cobras tão grande.

Leia mais:

Vídeo mostra cobra ‘canibal’ se alimentando de píton; veja

Veja o vídeo impressionante de bezerra que nasceu com 2 cabeças