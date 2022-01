Motociclista fica imprensado entre dois carros; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Uma colisão entre três carros e uma moto foi capturada por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver o momento em que um carro atropela o motociclista e o arrasta por vários metros até se chocar com o carro que estava na frente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os condutores dos três carros foram avaliados pelos socorristas e estão ilesos. O motociclista foi levado ao hospital com escoriações leves e dores na região do toráx. O caso aconteceu na região da Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras.

Veja o vídeo

