Embarcação afunda no Pará e passageiros ficam em pânicos; vídeos

Os tripulantes viveram momento de terror na escuridão das águas | Foto: Divulgação

Belém (PA) – Uma embarcação afundou, na noite de sábado (22), perto da comunidade Arapari, em Belém. Os tripulantes viveram momentos de terror na escuridão das águas da Baía do Guajará e foram resgatados por outro barco.

Um vídeo registrou o momento em que as vítimas foram resgatadas por uma corda, puxada por um bombeiro. "Graças a Deus. Deus é pai", gritava um dos homens que avistou, muito aflito, às pessoas na água.

O Grupamento Marítimo Fluvial iniciou a verificação da ocorrência e durante as buscas foram encontradas três pessoas com vida, que relataram que um homem ainda estaria desaparecido. As buscas pela vítima desaparecida continuam neste domingo (23).

Veja o vídeo do resgate:

| Autor:

| Autor:

| Autor:

*Com informações do Roma News

Leia mais:

Seis pessoas desaparecem após embarcação naufragar no AM

Aglomerados, passageiros de barco estão há nove dias à deriva no AM