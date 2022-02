Vídeo: Bombeiro mata homem, atira na ex-mulher e comete suicídio

A vítima, já baleada, tenta fugir do suspeito, que vai atrás. A mulher que teve o apartamento invadido, que também é bombeira, tenta impedir mais disparos, sem sucesso | Foto: Divulgação

Curitiba (PR) - Imagens registradas por Câmeras de segurança, mostram o exato momento em que Valnei Menegusso foi morto a tiros pelo bombeiro militar do Paraná, Felipe Toledo Caseiro, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, na manhã deste domingo (30), em um condomínio.

A vítima, já baleada, tenta fugir do suspeito, que vai atrás. A mulher que teve o apartamento invadido, que também é bombeira, tenta impedir mais disparos, sem sucesso.

Começo

O vídeo inicia quando Felipe chega ao apartamento da ex, localizado no quarto andar de um prédio na Avenida Brasília, no bairro Novo Mundo. Ele aperta a campainha e fica encostado do lado da porta. A mulher demora para atender e, ao abrir a porta, o suspeito invade o apartamento violentamente. A porta fica aberta para o corredor e é possível perceber o tumulto no interior do local. As imagens não possuem som, mas as sombras na parede dão a entender que acontece uma briga.

Logo depois, o amigo que estava no apartamento com a ex de Felipe, Valnei, sai pela porta, aparentemente tentando fugir. Já baleado, o homem cai no corredor. Felipe vai atrás e a mulher tenta segurá-lo de diversas formas, lutando e segurando os braços do suspeito. Apesar dos protestos da ex, o bombeiro atira mais vezes contra Valnei.

Na sequência, a mulher é agredida pelo suspeito e aparentemente chega a ser esganada. Poucos minutos depois, Felipe vai até o corredor, pega o corpo de Valnei e o arrasta para o interior do apartamento, fechando a porta com a mulher lá dentro.

Suicídio

Conforme informações da polícia, Felipe cometeu suicídio com um disparo de arma de fogo no apartamento, antes que a equipe pudesse intervir. O Corpo de Bombeiros informou que a arma usada no crime era particular e não da corporação. A bombeira agredida, que é cabo, foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Cruz Vermelha.

Acompanhe em vídeo:

* Com informações do Ric Mais

