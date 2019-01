Forrozeiros agitam pé de serra do Moai nesta terça

A farra fica por conta da banda Pé de Serra do Xiado, Rabo de Vaca e Jardel Santos que vão agitar a festa com as melhores música de forró. | Foto: Divulgação

Manaus - Os apaixonados pelo forró poderão desfrutar de uma noite toda destinada ao gênero, no tradicional Pé de Serra do Moai que ocorre nesta terça-feira (22), a partir das 21h. A casa está situada na Avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A farra fica por conta da banda Pé de Serra do Xiado, Rabo de Vaca e Jardel Santos que vão agitar a festa com as melhores música de forró.

O Pé de Serra conta ainda com as participações especiais de Daniel Trindade e Vanessa Auzier. Nos intervalos, a DJ Marcela Stahlhofer e sua pickp-up comandam a festa.

Quem colocar o nome na lista vip, disponível nas redes sociais do Moai garante entrada gratuita até a meia noite, após o ingresso passa a custar R$20.

FÉRIAS É NO MOAI

Dando continuidade às promoções de férias, a rolha estará custando R$50 a noite toda. Na compra de uma Nordika, o cliente ganha outra e o open bar de Itaipava, caipirinha, caipiroska e catuaba até as 4h da manhã está no valor de R$50.

Os aniversariantes que quiserem comemorar no Moai ganham mesa reservada, lista vip para os convidados até a 00h, combo de Hulk e Nordka. Mas, é necessário fazer a reserva antecipada pelo (92) 98143-3602.

Serviço:

O que: Forrozeiros agitam o tradicional Pé de Serra do Moai

Quando: Terça, 22 de janeiro às 21h

Onde: Moai Restobar. Avenida do Turismo, Tarumã.

Quanto: Lista Free até às 00h. Após, R$30.