Funk e sertanejo agitam a noite manauara nesta sexta

Manaus - O ritmo dançante do funk e envolvente do sertanejo se encontram nesta sexta-feira (22), no evento "Baile da Royals". A programação reúne atrações nacionais e locais, entre elas, o ícone do funk mineiro MC L da Vinte. A dupla sertaneja Lucas e Bianchi é a outra atração aguardada no evento e desembarca em Manaus direto de "Floripa".



Com um novo conceito, segundo o produtor do evento, Diego Henrique, o "Baile da Royals" promete proporcionar uma experiência única por meio de um show pirotécnico e ambiente lúdico.

“ diferencial, além desses artistas, é a ornamentação e o show pirotécnico. Estamos vindo com um novo conceito, proporcionando experiências únicas para surpreender o público com uma festa bem produzida”, explicou.

O show será apesentado pelo comunicador Gabriel Araújo, apresentador do Quadro Candiru da TV Em Tempo/ SBT. A festa será realizada no Copacabana, localizado na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, com início às 21h.

O ingresso para pista tem o custo de R$ 20, front stage R$ 40 e camarote R$ 60 . As vendas do ingresso estão sendo realizadas nas lojas RS Imports e Brunita Manauara Shopping. As entradas também podem ser adquiridas de maneira online no aplicativo Partiu Balada. Para outras informações é possível entrar em contato pelo telefone 99446-5884

Atrações

A principal atração é o ícone do funk mineiro MC L da Vinte. O artista tem mais de 8 musicas tocando em todo Brasil, entre elas: Hoje é dia de plantão, To Bem to zem, Não presta e Amizade colorida. Nascido e criado em Belo Horizonte, Leonardo Miranda de Souza (MC L da Vinte) descobriu aos 15 anos o universo do funk e, aos 16 anos, emplacou o primeiro sucesso "O tênis da Oakley".

O sertanejo Leon Coreia, a DJ amazonense May Seven , DJ paulista Jyou guerra e o cantor Prata Filho também embalarão a noite.

