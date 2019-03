Morre Keith Flint, vocalista da banda The Prodigy

O vocalista e líder do grupo britânico de música eletrônica The Prodigy, Keith Flint, morreu aos 49 anos | Foto: AFP

O vocalista e líder do grupo britânico de música eletrônica The Prodigy, Keith Flint, morreu aos 49 anos no condado de Essex, a leste de Londres, informou nesta segunda-feira (4) a banda em um comunicado.



"É com grande emoção e profunda tristeza que devemos confirmar a morte de nosso irmão e amigo Keith Flint", anunciou o grupo. "Um verdadeiro pioneiro, inovador, uma lenda. Para sempre sentiremos sua falta", homenageou a banda.

Sua morte, em um primeiro momento, não era considerada suspeita, segundo anunciou a polícia de Essex. Um porta-voz afirmou que "um homem de 49 anos foi declarado morto no local. Seus parentes mais próximos foram informados. A morte não está sendo tratada como suspeita e um arquivo será preparado para o legista ”.

No entanto, Liam Howlett, que formou o Prodigy em 1990, confirmou posteriormente via Instagram que Keith Flint havia se suicidado. "A notícia é verdadeira, não posso acreditar que estou dizendo isso, mas nosso irmão Keith tirou a própria vida no fim de semana", escreveu ele. "Estou chocado, com raiva, confuso e com o coração partido ..... irmão Liam".

A morte coincide com o início de uma turnê internacional para promover o sétimo álbum da banda, No tourists, com shows previstos na Colômbia e na Áustria no início de abril, várias datas nos Estados Unidos em maio e na França durante o verão.